MC Daniel rebate falas racistas que Lorena Maria está recebendo - Reprodução Instagram

Publicado 21/08/2024 18:49

Rio - O cantor MC Daniel usou suas redes sociais nesta quarta-feira (21), para expressar indignação após sua namorada, Lorena Maria, relatar sofrer ataques racistas. Lorena, que está grávida do primeiro filho do casal, compartilhou sua experiência nas redes, gerando uma forte reação do artista.