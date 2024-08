Pedro Scooby troca de roupa na praia de Grumari em dia de gravação - Delson Silva / AgNews

Pedro Scooby troca de roupa na praia de Grumari em dia de gravaçãoDelson Silva / AgNews

Publicado 21/08/2024 15:32

Rio - Pedro Scooby, de 36 anos, foi flagrado trocando de roupa na praia do Grumari, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (21). O surfista tirou a camisa, colocou uma roupa adequada para o esporte e, logo em seguida, pegou sua prancha. Nas areias do local, o ex-BBB participou de uma gravação e atraiu olhares.

fotogaleria



Recentemente Pedro revelou detalhes sobre uma crise que enfrentou em seu casamento com a modelo Cintia Dicker, durante o programa "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O surfista revelou que ele e a ruiva passaram por um período separados. Após desmentir rumores sobre a crise, o ex-BBB finalmente admitiu que as dificuldades existiram.