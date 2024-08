Jade Picon tem rotina intensa na madrugada filmando seu primeiro longa - Reprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 12:00

Rio - Jade Picon, de 22 anos, mostrou os bastidores das gravações do filme "5 Julias", em que interpretará uma das protagonistas, no Instagram, e disse aos fãs que passou a madrugada trabalhando. A influenciadora digital iniciou as filmagens do longa às 23h, desta terça-feira (20), e só terminou depois das 9h, desta quarta (21).