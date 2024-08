Marina Ruy Barbosa - Reprodução do Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução do Instagram

Publicado 21/08/2024 11:43

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, deu um show de beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram, nesta quarta-feira (21). A atriz compartilhou com os mais de 42 milhões de seguidores alguns momentos de um passeio de barco que fez em Sardenha, na Itália, e exibiu as curvas perfeitas ao posar com um maiô azul.

fotogaleria

"Ainda dá tempo de voltar no tempo?", escreveu ela na legenda. Os fãs não economizaram nos elogios. "Quanta perfeição", disse um internauta. "Uma sereia", opinou outro. "Maravilhosa", comentou uma terceira pessoa.

Nesta terça-feira, Marina publicou em sua rede social uma foto coladinha com o noivo, Abdul Fares. Os dois estão juntos desde julho do ano passado. Em dezembro, ela foi pedida em casamento pelo empresário em uma viagem relâmpago que o casal fez a Dubai.