Bella Campos ostenta bolo de dinheiro - Reprodução Instagram

Publicado 21/08/2024 19:25

Rio - Bella Campos agitou as redes sociais nesta quarta-feira (21) ao compartilhar uma imagem inesperada em seu perfil no Instagram. Conhecida por seu papel na televisão, a atriz mostrou um dia de autocuidado em um salão de beleza, mas o que realmente chamou a atenção foi a foto em que ela aparece segurando um bolo de dinheiro, composto por notas de 200 reais.

A atriz, que frequentemente compartilha momentos de seu estilo de vida glamouroso, não deixou de lado o luxo ao falar sobre seu dia. "Eu amo tirar um dia para cuidar de mim e ser uma boa patricia", escreveu Bella na legenda da publicação, acompanhada de uma série de selfies onde aparece cuidando de seus cabelos.

A imagem gerou uma onda de reações entre os seguidores de Bella. Enquanto muitos elogiaram a atriz, destacando seu estilo de vida, um comentário específico se destacou. "Tá pegando dinheiro com agiota, né? A gente sabe", brincou um fã, mostrando a leveza e o humor com que seus seguidores interagem com suas postagens, mesmo quando o conteúdo é mais extravagante.