Rio - Nana Caymmi, de 83 anos, que recebeu alta na semana passada após ficar 18 dias internada para tratar uma arritmia cardíaca, voltou a ser hospitalizada, nesta quarta-feira (21), na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. De acordo com o boletim do hospital, a cantora teve um episódio de dor torácica e precisou fazer um procedimento de cateterismo cardíaco.

"A cantora Nana Caymmi retornou à Casa de Saúde São José após um episódio de dor torácica. Passou por um procedimento de cateterismo cardíaco, que não apresentou obstruções. A paciente está bem e estável, e deve ter alta nos próximos dias", diz a nota.



Dona de uma voz inigualável, Nana voltou a gravar este ano após um hiato de quatro anos afastada dos palcos. Em abril, o cantor e violonista Renato Braz a convidou para participar de uma faixa do álbum 'Canário do Reino' Canário do Reino, que está planejado para ser lançado ainda este mês.