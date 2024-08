Bruna Louise fala sobre polêmica com Kéfera durante show de stand-up - Reprodução de vídeo / X

Bruna Louise fala sobre polêmica com Kéfera durante show de stand-upReprodução de vídeo / X

Publicado 21/08/2024 14:04

Rio - Bruna Louise, de 39 anos, disse que ficou em "choque" com a repercussão da declaração de Kéfera, de 31, sobre o fim da amizade das duas. Em entrevista ao "De Frente com Blogueirinha", a atriz e influenciadora digital disse que a comediante se apaixonou por ela . Durante um show de stand-up, a humorista comentou a polêmica e um trecho do vídeo viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21).

"E hoje eu sei, eu posso provar numericamente para vocês, eu sou top 3 de comediantes de stand-up que mais vendem ingressos no Brasil, em uma profissão onde os homens dominam. Eu tenho muito orgulho disso. E o que é que vira notícia? Eu confundindo as coisas. Saiu em tudo quanto é lugar. Isso que eu fiquei em choque. Não era para ter rolado essa exposição. DM [mensagem no Instagram] é uma coisa pessoal, vocês sabem", iniciou Bruna.