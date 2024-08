Sabrina Petraglia ao lado dos filhos: Maya, Leo e Gael - Reprodução / Instagram

Sabrina Petraglia ao lado dos filhos: Maya, Leo e GaelReprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 13:06 | Atualizado 21/08/2024 13:08

Rio - Sabrina Petraglia, de 41 anos, se despediu do marido, Ramón Velásquez, 35, e dos filhos, Gael, 5, Maya, 3, e Leo, 2, nesta quarta-feira (21). Através das redes sociais, ela contou que eles retornaram para Dubai, nos Emirados Árabes. A atriz também mora no exterior, mas está no Brasil gravando a novela das 19h da TV Globo, "Família é Tudo".



"E eles voltaram para Dubai! E eu, com o coração apertado, continuo no Brasil honrando a minha importante volta ao trabalho, ofício que eu amo, após um mergulho na maternidade com esses 3 lindinhos e uma significativa mudança de país. Fico no Brasil, até 'Família é Tudo' terminar. Depois, volto pra esses abraços gostosos e para os Emirados, deserto abençoado onde escolhi morar", iniciou a atriz na legenda da publicação.

fotogaleria

"Estou animadíssima com a reta final da novela, mas que Deus me ajude a não morrer de saudade nesses próximos dias. Papai Ramon e o vovô Eduardo são minha rede de apoio nesse momento. Quanto a agradecer", finalizou Sabrina. Nos registros, ela aparece abraçadinha com a família no aeroporto.



A atriz recebeu o apoio de internautas nos comentários da publicação. "Vão se orgulhar sempre de você", disse um usuário do Instagram. "O coração fica apertado, né? Mais já já vão estar todos juntinhos. Que Deus os abençoe e abençoe muito você", expressou outra seguidora. "Puro amor essa família", disse uma terceira pessoa.