Sthefany Brito está na reta final da gravidez do seu segundo filho, Vicenzo - Reprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 10:54

Rio - Grávida do segundo filho, Sthefany Brito, de 37 anos surpreendeu os internautas, nesta quarta-feira (21), ao publicar um vídeo no Instagram do bebê, que se chamará Vicenzo, mexendo em sua barriga. "E já tem alguém bem animadinho aqui dentro", escreveu ela, que já é mamãe de Antônio Enrico, de três anos, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky, na legenda.

Recentemente, a irmã de Kayky Brito comentou, durante uma interação com os seguidores, a possibilidade de ter uma menina. "Não vamos tentar a menininha. A gente sempre falou de ter dois filhos. A gente queria mais um neném, e o que viesse seria muito bem-vindo e a 'cerejinha do bolo' para a gente coroar nossa família. A gente está muito feliz com nosso menininho, nosso bebezinho, príncipe que está me chutando na costela", disse Sthefany.