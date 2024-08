Selminha Sorriso anuncia que relacionamento com Magal chegou ao fim - Reprodução de vídeo

Selminha Sorriso anuncia que relacionamento com Magal chegou ao fimReprodução de vídeo

Publicado 21/08/2024 08:10 | Atualizado 21/08/2024 08:25

Rio - Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, comunicou aos fãs que seu relacionamento de quase cinco anos com o ex-vocalista do grupo Clareou, Vagner Magal, chegou ao fim. Ela surgiu aos prantos em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (19), e disse que ele fez algo muito "triste" com ela.

fotogaleria

"Infelizmente, eu e Vagner Magal não estamos mais juntos. Muito triste o que ele fez comigo. Quem conhece a nossa história sabe o quanto eu fui dedicada em todos os momentos. Nesses quase cinco anos de relacionamento, eu fui uma boa mulher. Mas infelizmente o ser humano, alguns seres humanos, não são pessoas boas, são cruéis, são perversas, são ingratas. Começou tão lindo, né? Todo mundo achava tão lindo, gente. E era lindo. Mais lindo do que da minha parte. Infelizmente. Da parte dele, não", desabafou.

Apesar de só compartilhar a notícia nesta semana, Selminha informou que o vídeo foi gravado no dia 7 de agosto. "Foi muito difícil para mim, mas nesse momento eu quero compartilhar com todos que se preocuparam comigo e que perceberam que algo não muito legal estava acontecendo, agradeço do fundo do meu coração. Eu estou bem, estou em paz, estou seguindo. Quanto ao Vagner (Magal) desejo que ele seja muito feliz, que tenha saúde e que seja vitorioso na sua carreira", escreveu na legenda.

Nos comentários, a porta-bandeira recebeu o carinho dos amigos e familiares. "Vamos, tia, seguir em frente! Você é uma deusa, não esquece, tá? Te amo", disse Flora Cruz. "Força, minha irmã! Se você fez a sua parte agradeça a Deus pelo livramento!", afirmou Teresa Cristina. "Força minha irmã", desejou Pretinho da Serrinha. "Amada sei que não é fácil. Já passei por isso. A vida segue, força amor", declarou Adriana Bombom.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Selminha Sorriso (@selminhasorriso)



Horas depois, Selminha publicou outro vídeo e deu a entender que foi traída pelo cantor. "A vergonha não é minha... Mas eu estava com vergonha de compartilhar com vocês, que eu estava sofrendo. Detalhes, nesse momento, ainda não tenho que falar para vocês. Mas foram dias bem difíceis, de insônia, falta de alimentação... Eu sou negra, não sou loira. Sou negra, honrada, honesta, íntegra e fui mulher pra caramba. Eu não sou perfeita, mas eu sei o quanto eu fui mulher. Era amor para ficar velhinha, era amor para a vida toda. E, de repente, você se vê jogada no chão, como se fosse lixo", disse em um trecho. Ela também agradeceu o carinho que recebeu e disse que estava bem.