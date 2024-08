Anitta faz lista de presentes para nova mansão - Reprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 19:38 | Atualizado 21/08/2024 19:42

Rio - Anitta, de 31 anos, está animada para começar a montar sua nova mansão no Rio. Nesta quarta-feira (21), através dos stories do Instagram, a cantora brincou dizendo que está aceitando presentes em troca de publicações nas redes, devido aos valores exorbitantes dos elementos, como mármore, móveis planejados e até cortinas automatizadas.

"Amanhã vou encontrar o arquiteto que está fazendo a minha casa nova. Vamos atrás de coisas pra casa, materiais, pisos, madeiras, móveis, coisas de cama, banho e cozinha. Você que quer me presentear, esse momento chegou! O momento chegou pra você que quer me dar coisas 'carérrimas' de casa em troca de um post, onde falo o quanto minha casa ficou linda com seus produtos. Essa é a hora! Vamos vencer juntos", disse, bem-humorada."É muito caro fazer uma casa, galera. Não me julguem que vocês fariam a mesma coisa, todos vocês. Eu e meu arquiteto vamos brilhar nas escolhas dos produtos da obra. Quer me dar cimento? Mentira, cimento nem é caro... Quer me dar mármore, uma cozinha de madeira, móveis planejados, um closet, uma obra de arte, eletrodomésticos, piso de travertino, móveis externos?", falou.