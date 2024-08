Graciele Lacerda, grávida de Zezé di Camargo, compartilha ultrassom 3D - Reprodução / Instagram

Graciele Lacerda, grávida de Zezé di Camargo, compartilha ultrassom 3DReprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 19:37 | Atualizado 21/08/2024 19:45

Rio - Graciele Lacerda, de 43 anos, mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), um vídeo do momento em que viu uma ultrassonografia 3D do filho, que espera com Zezé de Camargo, de 61 anos. "Ele está sorrindo! Mas, parece que ele está bicudo. Estou achando que tem a boca do Zezé", disse. A empresária revelou, também, que optou em realizar o exame antes da hora propícia, além de aproveitar para falar sobre as críticas que recebe por fazer exercícios físicos.

"Baby Camargo-Lacerda está bem, graças a Deus. Vamos seguindo", escreveu a futura mamãe nos stories do Instagram.

Graciele também tirou dúvidas durante a gravação: "Aqui dá pra ver o sexo?". O médico contou que não seria possível ainda.

"Não era hora de eu ir, eu fui antes um pouquinho", expôs a empresária em outro story. E explicou o motivo: "Eu antecipei para saber se está tudo certinho mesmo, antes do chá, para eu ficar tranquila". O casal fará um chá-revelação para amigos e familiares no próximo final de semana.

"Então, para quem fica aí preocupado porque eu estou fazendo atividade física: gravidez não é doença, gente. Quanto mais você se exercitar, é saudável, não só para o bebê, mas para você", a influenciadora falou que recebe mensagens dizendo para não fazer exercícios.

Graciele seguiu no assunto, enfatizando a importância de se dedicar à saúde física durante a gestação. "Atividade física na gravidez é muito importante para você lidar melhor com a ansiedade, com as mudanças no corpo, para você se sentir mais disposta, com mais energia, isso influencia muito, e também no seu pós, para você voltar paro seu corpo", detalhou.