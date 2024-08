Luan Santana anuncia lançamento de 'Clone', primeira música do novo DVD - Alisson Demetrio / Divulgação

Luan Santana anuncia lançamento de 'Clone', primeira música do novo DVD Alisson Demetrio / Divulgação

Publicado 21/08/2024 20:43 | Atualizado 21/08/2024 20:48

Rio - Luan Santana lançará na quinta-feira (22), a partir das 21h, em todas as plataformas de música, a primeira faixa de seu mais novo DVD, "Luan Ao Vivo na Lua". A música, intitulada "Clone", marca o início de um projeto inovador e grandioso na carreira do artista. O vídeo oficial no Youtube chega na sexta-feira, ao meio dia.

Com letra assinada por Paulo Pires, Leo Sagga, Ray Antonio, Guilherme Ferraz, Diego Ferrari e Everton Matos, "Clone" descreve uma relação amorosa que é aprovada por toda a família, destacando o desejo de criar uma vida a dois, refletido nos versos bem-humorados e apaixonados da letra.



A estreia de "Clone" antecipa o que os fãs podem esperar do DVD "Luan ao Vivo na Lua": um trabalho repleto de hits inéditos e produção impecável de Luan Santana, que mais uma vez leva sua música a novos patamares, agora em uma experiência cinematográfica e imersiva.



O projeto, que conta com tem 13 faixas inéditas, foi gravado em Cotia, interior de São Paulo, na noite da quarta-feira (17), apenas para convidados e fãs.