Gustavo Tubarão publica desabafo em rede socialReprodução do Instagram

Publicado 21/08/2024 09:57

Rio - O influenciador digital Gustavo Tubarão, de 24 anos, falou abertamente sobre o vício em pornografia em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (20). O mineiro contou aos mais de 11 milhões de seguidores que teve uma recaída, depois de ficar um ano e meio sem assistir a vídeos de conteúdo sexual, e ainda fez um alerta.

"Hoje meio que é um desabafo. Eu sou viciado em pornografia. Estava há quase um ano e e meio sem ver. Mas de uns dias pra cá, eu caí… Eu quero alertar vocês sobre o quanto essa merd* (a pornografia) está me fazendo mal. Não só para mim, mas para o meu espírito, lá dentro. A pornografia é tão viciante quanto a cocaína. Pode ser até pior, já vi uns médicos falarem isso. O problema é o seguinte a pornografia, ela é de graça a cocaína tem que pagar e é caro, a pornografia é de graça e todo mundo tem acesso. E a pornografia não acaba só com a saúde mental da gente, acaba com o espiritual", começou.

"Quando a gente termina de ver uma pornografia, dá uma sensação horrorosa. A gente só quer saciar. Parece que a gente abra uma porta e um buraco negro de coisas negativas. Pensamentos malucos (...) É uma sensação assim vontade de fazer trem errado mesmo. Quando eu parei de ver a pornografia eu consegui ser uma ser uma pessoa bem mais produtiva, mais leve, bem mais tranquila. Quando eu caio nisso, parece que é uma coleira", declarou.

"Hoje pude enxergar o quando a pornografia faz mal... Eu fiquei quase um ano e meio longe dessa droga e recente que caí, e está tudo bem também, sabe porque porque ninguém é perfeito. O importante não é a gente cair. O importante é a gente levantar de novo e já estou de pé mais forte do que nunca. A intenção desse vídeo é simplesmente alertar o tanto que é ruim, pro cérebro humano e pro espiritual", concluiu.

Amigos e fãs elogiaram a coragem de Gustavo de abordar o assunto. "Parabéns pela coragem. A pornografia destrói o futuro em câmera lenta", comentou César Menotti. "Falar sobre isso ajuda milhares de pessoas que não acordam! Parabéns pela atitude", disse um internauta."Gustavo, você é tão necessário! Sei que o seu maior foco nessa rede social é o humor, mas no fundo você toca muitas vidas quando fala sobre questões como essa. Parabéns pela sua vulnerabilidade e por ajudar tantas pessoas", destacou outro.



Confira: