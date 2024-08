Galvão Bueno e a mulher, Desirée Soares - Reprodução do Instagram

Galvão Bueno e a mulher, Desirée SoaresReprodução do Instagram

Publicado 21/08/2024 10:29

Rio - Galvão Bueno, de 74 anos, e a mulher Desirée Soares, de 54, curtem o dia ensolarado, desta quarta-feira (21), em uma praia em Saint-Tropez, na França. O narrador esportivo apareceu sem camisa, com uma taça de vinho na mão e agarradinho com a amada em meio às belezas do local em um clique publicado no Instagram.

fotogaleria

"Bonjour, Brésil. Pré-aniversário da Desirée", escreveu ele na legenda. Como era de se esperar, vários internautas reagiram à publicação. "Lindos", afirmou um usuário da rede social. "Grande Galvão! Esse sabe viver! Parabéns e vida longa ao casal!", comentou outro.

Galvão e Desirée seguem curtindo a viagem à França após os Jogos Olímpicos de Paris e têm compartilhado alguns momentos de lazer com os fãs nas redes sociais.