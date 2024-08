Eliana reproduz foto com ator que contracenou há 20 anos: Me emociona - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/08/2024 11:51 | Atualizado 21/08/2024 11:52

Rio - Eliana, de 51 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), uma foto que tirou com João Paulo Bienermann, ex-ator mirim com quem contracenou no filme "Eliana e o Segredo dos Golfinhos", gavado há 20 anos no exterior. Eles se reencontraram no "Mais Você" , da TV Globo, na última sexta-feira (16), e nos bastidores do programa reproduziram a foto antiga."Se tem uma coisa que me emociona é encontrar com as minhas crianças, que já cresceram e que me contam suas histórias de infância nos anos em que eu trabalhava pra elas. Acho mágico! Esse reencontro com o ator do meu filme 'Eliana e o Segredo dos Golfinhos' feito no México em 2004, um dos 10 filmes nacionais mais assistidos da época", iniciou a apresentadora na legenda da publicação.