Eliana e Ana Maria Braga vão às lágrimas no Mais Você; saiba o motivoReprodução de vídeo

Publicado 16/08/2024 11:34 | Atualizado 16/08/2024 17:20

Rio - A emoção rolou solta durante o café da manhã que Eliana, de 51 anos, tomou com Ana Maria Braga, no programa "Mais Você", da TV Globo, nesta sexta-feira (16). A nova apresentadora do "Saia Justa", do GNT, surpreendeu a amiga ao mostrar um álbum de fotos do seu aniversário de 28 anos. Ao verem os registros ao lado de Hebe, que morreu em 2012, as duas foram às lágrimas. Durante a atração, elas também conversaram sobre carreira e vida pessoal.

fotogaleria

Eliana ainda presenteou Ana Maria com um foto das três juntas. "Ai, adorei. Obrigada! Eu sabia que ia me emocionar. Mas não sabia que era com tudo isso, não. Você também faz parte da minha vida. Hoje e sempre", expressou a apresentadora do "Mais Você". Eliana ainda presenteou Ana Maria com um foto das três juntas. "Ai, adorei. Obrigada! Eu sabia que ia me emocionar. Mas não sabia que era com tudo isso, não. Você também faz parte da minha vida. Hoje e sempre", expressou a apresentadora do "Mais Você".

Enquanto foleavam o álbum, Ana lembrou o momento delicado que enfrentava na época. "Eu estava 'carequinha'. Tinha saído de um câncer que foi o mais sério da minha vida", relembrou. "A gente estava celebrando não só o meu aniversário, mas a vida", falou Eliana.

Estreias

Eliana, que estreou na última semana no comando do "Saia Justa" , do GNT, ao lado de Rita Batista, Tati Machado e de Bela Gil, falou sobre suas companheiras da atração. "Nós somos muito diferentes, mas tem uma coisa que é muito igual: a gente tem um propósito. O propósito de levar leveza e alegria em plena quarta-feira", afirmou. Além de comandar esta atração e o reality "The Masked Singer", Eliana revelou outro projeto. "Tem também um programa de verão que eu vou apresentar no GNT, que vai ser um programa lá em casa".

Participação no "Criança Esperança 2023"

Ana ainda recordou a participação de Eliana no "Criança Esperança 2023", da TV Globo, quando ela surgiu ao lado de outras grandes apresentadoras, e reforçou a união entre elas. "A ideia desse discurso foi derrubar o mito que você, Xuxa e Angélica eram inimigas, não era?", indagou a comandante da atração. "Sim, tem isso, mas vai além de nós. É sobre a rivalidade feminina entre mulheres. [...] Curiosamente, ao longo dos anos, sempre me perguntavam: 'ai, você tinha alguma coisa contra a Angélica?' Ou: 'a Angélica [tinha algo] contra você ou [contra] a Xuxa?' Nunca houve! Sempre foi muito respeitoso", frisou Eliana.

Reencontro com ator de "Eliana em O Segredo dos Golfinhos"

Durante a atração, a apresentadora do "Saia Justa" reencontrou, o ator João Paulo Bienermann, que fez parte do elenco do filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos". Filmado em 2005, o artista tinha apenas 12 anos na época. "Você está igualzinho! Se tivesse sem a barba, estaria com a mesma carinha. Eu lembro que eu nutri um carinho muito grande por você no set de filmagens. Que bacana te ver".

Vida pessoal

Ao falar de arrependimentos, Eliana refletiu que poderia ter sido mãe antes. "Deveria ter pensado um pouquinho mais cedo em ter filhos. Quem sabe aos 36 anos e não aos 38? Estou feliz com meu casalzinho, mas poderia ter tido uns quatro se tivesse começado antes. Sou apaixonada pela minha família. Adoro as reuniões familiares e a mesa cheia de gente falando."

A apresentadora é mãe de Arthur, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com o produtor musical João Marcello Bôscoli. Do atual casamento com o diretor Adriano Ricco, nasceu Manuela, de 5.