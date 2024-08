Eliana estreia como apresentadora do ’Saia Justa’, nesta quarta-feira - Ju Coutinho/ Divulgação GNT

Publicado 07/08/2024 06:00 | Atualizado 07/08/2024 07:10

Rio - Eliana, de 51 anos, fará sua estreia no "Saia Justa", do GNT, nesta quarta (7), a partir das 22h30, ao lado de Rita Batista, Tati Machado e da veterana Bela Gil. Recém-contratada da TV Globo, a apresentadora não esconde a ansiedade para o início da nova temporada da atração, que aborda temas como relacionamento, maternidade, saúde mental, trabalho, autoestima e intimidade.

"Trago ao programa os meus mais de 30 anos de experiência como comunicadora, sempre falando com a mulher e a família brasileira num diálogo de peito aberto", afirma Eliana, que completa: "O que mais amo no 'Saia' é que ele coloca mulheres à frente, como protagonistas de temas e reflexões que são importantes para todos nós, enquanto sociedade. Ainda hoje, são poucos os espaços que oferecem esse tipo de experiência na televisão brasileira." Em breve, ela também vai estrear no comando do "The Masked Singer Brasil", na Globo.

Quem também ocupa, pela primeira vez, o sofá é Tati Machado, campeã da "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck". A jornalista, que brilha nas manhãs da Globo no "Encontro" e "Mais Você", conta o que mais gosta no programa. "Desde sempre eu amo trocar ideias, trocar referências, trocar vivências. O 'Saia' é um espaço onde isso acontece a todo tempo. E poder fazer isso com essas três mulheres interessantíssimas só me dá vontade de começar logo".

Com 21 anos de carreira, Rita Batista integra o time das apresentadoras e pretende contribuir com os debates. "Sempre me imaginei nesse sofá, por isso, em todas as oportunidades de estar nele ou perto dele, não titubeei! Fazer parte deste programa, que há 22 anos se mantém no ar, por onde já passaram ícones de todas as gerações, expoentes nos seus ofícios, é uma celebração para mim. Espero contribuir com o meu repertório de vida, escutando, acolhendo, discordando e naturalizando que mudar de opinião sobre certos assuntos é legítimo e seguro", declara a apresentadora do "É de Casa".

Em seu segundo ano à frente do programa, Bela Gil abre o jogo sobre sua expectativa. "Estou animada para trocas leves e profundas, banhadas de afeto, respeito e muita aprendizagem. Conversa boa é aquela que a gente sai com algo novo, um olhar, um sentimento de acolhimento, uma reflexão. E eu acho que o sofá de 2024 vai trazer tudo isso. Quero levar ao público boas risadas e muita reflexão".

Exibido desde 2022, o "Saia Justa" já contou com Mônica Waldvogel, Marisa Orth, Rita Lee, Fernanda Young, Marina Lima, Maitê Proença, Camila Morgado, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty, Taís Araujo, Gaby Amarantos, Sabrina Sato, Larissa Luz e Gabriela Prioli.