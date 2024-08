Com Silvio Santos internado, Patrícia Abravanel grava programa em homenagem ao dia dos pais - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 12:33 | Atualizado 07/08/2024 12:38

Rio - Patrícia Abravanel, de 46 anos, gravou o especial de Dia dos Pais do "Programa Silvio Santos", do SBT, nesta terça-feira (6), em meio a internação de Silvio Santos . Em publicações feitas nas redes sociais, a apresentadora mostrou que a atração terá as participações de Raul Gil, Ratinho e Otavio Mesquita e dos filhos.

"Gravando o especial de Dia dos Pais'", anunciou Patrícia nos stories do Instagram, com uma foto do auditório. Ela também compartilhou alguns momentos nos bastidores ao lado dos convidados da atração. O apresentador Raul Gil repostou as publicações. "Tive o prazer imenso de estar com vocês. Obrigado pelo convite", escreveu o comunicador.

Vale lembrar que após ficar três dias internado para tratar um quadro de H1N1, Silvio Santos voltou ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para passar por novos exames, na última quinta-feira (1º). Ao DIA, a assessoria do SBT confirmou a nova internação e afirmou que Silvio está bem.