Lucy Alves dará vida à Lilith em Renascer - Beatriz Damy / TV Globo

Lucy Alves dará vida à Lilith em RenascerBeatriz Damy / TV Globo

Publicado 05/08/2024 12:01

Rio - A TV Globo divulgou, nesta segunda-feira (5), as primeiras fotos de Lucy Alves caracterizada como Lilith, de "Renascer". Com um passado misterioso, a personagem inédita no remake é uma sanfoneira que vai abalar corações. As cenas da atriz de 38 anos estão previstas para irem ao a partir da próxima segunda-feira (12).

fotogaleria

Lilith surge na história como uma sanfoneira, que toca na noite em Ilhéus, e conhecerá Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater), que estão atrás do paradeiro de Jacutinga (Juliana Paes). Uma das pistas acaba levando a dupla ao bar onde Lilith se apresenta.

Norberto logo fica encantado com o talento da moça e a convida para seguir com eles para a vila. Por lá, Lilith vai conquistar alguns corações. Além de Norberto, também vai despertar o interesse de José Bento (Marcello Melo Jr.) e de Zinha (Samantha Jones).