Eliana e Maisa Silva durante o FantásticoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/08/2024 07:33

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, e Eliana, de 51, mandaram mensagens carinhosas a Silvio Santos durante o "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (4). Após deixarem o SBT, as artistas demonstraram carinho pelo apresentador, internado no internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e desejaram uma boa recuperação a ele.

"Gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias pra ele nesse momento e que tudo fique bem", afirmou a apresentadora, que estreia no "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (7).

Maisa, então, mando um recado para o ex-patrão. "Silvio, não tenho palavras pra expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E estou sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações", disse a atriz. "Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo pra sua casa, tá?", completou Eliana.

Silvio deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira. Neste sábado, o SBT negou que ele esteja em estado crítico. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", diz a nota.

Vilã em 'Garota do Momento'



Em entrevista à apresentadora, Maisa falou sobre sua nova fase profissional. Ela está no elenco de "Garota do Momento", próxima novela das seis, da TV Globo. "Eu estou fazendo uma antagonista. Eu sou do núcleo dos vilões. Espero que você goste de mim minimamente, Eliana. Espero que a galera não pegue tão pesado. Assim, se pegarem pesado também, significa que estou fazendo o meu trabalho direito", brincou ela, que se mudou para o Rio de Janeiro.

"Mudar para o Rio é, de fato, uma nova experiência para mim. Trazer a minha família, trazer todas as minhas coisas, até os meus travesseiros para outro estado e ficar longe das minhas melhores amigas é um desafio e tanto. Mas, até agora, eu estou sendo tão bem recebida e eu estou muito feliz".

Incêndio em prédio

Há um ano, Maisa escapou de um incêndio que atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício no Recife, em Pernambuco. No dominical, ela recordou o momento. "De longe foi o dia mais triste da minha vida e também o dia mais feliz, porque eu renasci com pessoas que amo muito. Então, é a primeira vez que eu falo sobre isso", contou a atriz.