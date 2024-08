Silvio Santos - Foto reprodução internet

Silvio SantosFoto reprodução internet

Publicado 03/08/2024 16:47 | Atualizado 03/08/2024 16:49

Rio - Internado desde quinta-feira (1°) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos, de 93 anos, segue sob cuidados médicos neste sábado (3). Ao DIA, a assessoria de imprensa do SBT nega que o apresentador esteja em estado crítico de saúde e informa que ele segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários.



fotogaleria

"O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", diz a nota.