Viih Tube revela curiosidade em foto de Juliette e Kaique - Reprodução do Instagram

Viih Tube revela curiosidade em foto de Juliette e KaiqueReprodução do Instagram

Publicado 03/08/2024 12:13

Rio - Viih Tube, de 23 anos, comentou uma foto em Juliette aparece coladinha com namorado, Kaique Cerveny, em Fernando de Noronha, e fez um alerta à vencedora do "BBB 21". Casada com Eliezer, a youtuber disse que engravidou do amado logo depois de posar para alguns cliques no mesmo local.

fotogaleria

"Eu tenho foto com o Eli nessa mesma pedra, logo depois engravidei tá, Ju.", escreveu Viih. Juliette deu boas risadas com a declaração da também ex-BBB, que espera o segundo filho, Ravi. Ela e Eliezer já são papais de Lua, de apenas um aninho.

Na mesma publicação, Anitta quis saber se Juliette e Kaique vão selar a união: "Cadê esse casamento, gente?". A influenciadora digital respondeu: "Ainda não".