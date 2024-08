Luísa Sonza encanta em viagem ao lado do namorado na Grécia - Reprodução / Instagram

Luísa Sonza encanta em viagem ao lado do namorado na Grécia Reprodução / Instagram

Publicado 03/08/2024 20:17 | Atualizado 03/08/2024 20:18

Rio - Luísa Sonza, de 26 anos, está na Grécia aproveitando as férias. Neste sábado (3), a cantora compartilhou com seus seguidores do Instagram um álbum de fotos em que aparece agarradinha com o namorado, Luis Ribeirinho.