Jade e Luan SantanaReprodução do Instagram

Publicado 03/08/2024 14:29

Rio - Jade Magalhães, de 31 anos, matou a curiosidade dos admiradores e revelou detalhes da primeira gestação, fruto do relacionamento com o cantor Luan Santana, através do Instagram, neste sábado (3). A influenciadora digital disse que se sente 'abençoada' e 'super bem'.