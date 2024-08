Gusttavo Lima e Andressa Suita aproveitam dia de sol em praia deserta com os filhos - Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima e Andressa Suita aproveitam dia de sol em praia deserta com os filhos Reprodução / Instagram

Publicado 03/08/2024 18:26

Rio - Gusttavo Lima, de 34 anos, e Andressa Suita, de 36, curtiram o dia ensolarado em uma praia deserta com os filhos, Gabriel, de 7, e Samuel, de 6, neste sábado (3). Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou cliques com a família.

"Família", escreveu ela nas redes sociais. Nas imagens, as crianças aparecem brincando com os pais na areia, andando de jet ski, e tomando um banho de mar."É tão bom ver você assim. Isso renova as energias. Amo ver vocês assim juntinhos", disse uma pessoa. "Essas imagens transmitem paz!", declarou outra. "Família abençoada!", acrescentou mais uma.