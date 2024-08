César Menotti - Reprodução do Instagram

Publicado 03/08/2024 13:52 | Atualizado 03/08/2024 13:53

Rio - César Menotti, dupla de Fabiano, passou por um grande susto, na manhã deste sábado (3). O ônibus em que o sertanejo estava com a equipe se envolveu em um acidente na BR-262, localizada entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais. Em nota enviada ao DIA, a assessoria de imprensa do cantor informou que ele está bem.

"Na manhã de hoje, 03/08, o ônibus da dupla César Menotti & Fabiano se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Rio da Casca/MG. A causa ainda será apurada. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem inclusive, César Menotti que viajava junto com a equipe", diz o comunicado.

A equipe de César Menotti & Fabiano ainda comunicou que a apresentação que a dupla faria no Espírito Santos, nesta noite, foi adiado. "Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo/ES será adiado e a nova data divulgada em breve. Agradecemos a compreensão e carinho de todos", conclui.