Famosos levam filhos para prestigiar exposição Jurassic World By Brickman no Rio

Rio - Famosos marcaram presença na exposição Jurassic World By Brickman com dezenas de dinossauros em proporções reais, montados com mais de 6 milhões de peças LEGO. O evento aconteceu no AquaRio, no Rio, na tarde deste sábado (03).

Nomes como Viviane Araújo, Letícia Colin, Juliana Alves, Rogério Minotauro, Bárbara Reis e os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso participaram da exposição.

