Paulo Gustavo e Thales Bretas com os filhos Romeu e Gael - Reprodução/Instagram

Paulo Gustavo e Thales Bretas com os filhos Romeu e Gael Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2024 17:19 | Atualizado 03/08/2024 17:22

Rio - Thales Bretas, de 36 anos, fez uma homenagem nas redes sociais ao filho, Romeu, que está completando cinco anos neste sábado (3). O pequeno é filho do dermatologista com Paulo Gustavo, que morreu em 2021 por complicações da Covid-19.

fotogaleria

"Dia do meu Romeuzinho dengoso, que completa mais um ano hoje me enchendo de orgulho e alegria! Você nem tem rede social, vai custar a ver esse post, mas fora daqui ainda vou te dizer muita coisa bonita nessa vida, vamos nos amar muito, por muito tempo! Cada ano mais, aprendendo um com o outro, ensinando, e construindo nossa relação, dia após dia (prefiro até dizer minuto a minuto)! Conte comigo! Sempre", escreveu o viúvo ao postar uma foto da criança brincando na neve.Além de Romeu, Paulo Gustavo e Thales também são pais de Gael, que chegou ao mundo 10 dias depois do irmão mais velho. Os meninos nasceram por meio de uma barriga de aluguel na Califórnia, nos Estados Unidos.