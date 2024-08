Paloma Duarte e Bruno Ferrari estão juntos desde 2012 - Reprodução do Instagram

Publicado 03/08/2024 10:41

Rio - Palomma Duarte publicou no Instagram, neste sábado (3) uma foto do marido, Bruno Ferrari, e se declarou para ele. Na imagem, o ator aparece sorridente. "Mais gostoso que rabanada com sorvete em noite de Natal", escreveu a artista de 47 anos, que interpreta a personagem Silvia na série "Pedaço de Mim", da Netflix, na legenda. Ela ainda usou a hashtag "Te amo, moço".

Nos comentários, Bruno também se derreteu pela mulher. "Você que é!!! Te amo tanto pequena!". O casal foi elogiado pelos internautas. "Vocês são gostosos e lindos!", disse um. "Que lindos, vocês exalam amor, paixão, felicidades, tudo de bom", comentou outro.

Palomma e Bruno estão juntos desde 2012 e são papais de Antônio. A atriz também é mamãe de Maria Luiza, fruto da antiga relação com Renato Lui, e de Ana Clara, da união com o ator Marcos Winter.