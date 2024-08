Abdul Fares curte as férias com a noiva, Marina Ruy Barbosa - Reprodução do Instagram

Publicado 03/08/2024 07:59

Rio - Marina Ruy Barbosa mostrou aos mais de 42 milhões de seguidores do Instagram alguns registros de sua viagem a Mykonos, na Grécia. Em uma das imagens, a atriz surgiu deslumbrante usando um vestido, com detalhes em amarelo e laranja. O corpão da artista chamou a atenção. Em outra, ela aparece ao lado do noivo, Abdul Fares. "Verão", escreveu ela em grego na legenda.

Famosos e fãs não pouparam elogios ao casal e a beleza de Marina. "Linda", disse Vanessa Giácomo. "Maravilhosa", afirmou Fernanda Bande. "Deusa", opinou um admirador da artista. "Seus lindos", comentou outro. "Linda demais! Que vestido! Que casal! Que pôr do Sol!! Que lugar", declarou uma terceira pessoa.

Marina e Abdul estão juntos desde julho do ano passado. Em dezembro, ela foi pedida em casamento pelo empresário em uma viagem relâmpago que o casal fez a Dubai.