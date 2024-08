Jorge Ben Jor - Tomzé Fonseca / Agnews

Publicado 03/08/2024 07:34

Rio - Samuel Rosa, de 58 anos, realizou o primeiro show da turnê solo, intitulada com seu próprio nome, no Espaço Unimed, em São Paulo, nesta sexta-feira (02), e contou com um convidado pra lá de especial na plateia: Jorge Ben Jor. O artista de 85 anos deu um show de simpatia no local e esbanjou estilo.

O ex-vocalista do Skank também recebeu o carinho da mulher, Laura Sarkovas, na ocasião. Os dois posaram juntos para algumas fotos e trocaram beijinhos.