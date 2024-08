Rezende é submetido a cirurgia - Reprodução do Instagram

Publicado 03/08/2024 08:23 | Atualizado 03/08/2024 08:24

Rio - Rezende, de 27 anos, passou por uma cirurgia no joelho, nesta sexta-feira (2), depois de romper o LCA e o menisco medial durante um jogo beneficente, no último domingo (28). Em uma publicação feita no Instagram, o influenciador digital publicou algumas fotos no hospital, disse que ficou nervoso com o procedimento e avisou que a recuperação será longa.

"Acabei rompendo o LCA e o menisco medial, e hoje passei pela cirurgia. Foi um momento tenso, afinal, era minha primeira cirurgia e a ansiedade estava lá. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Óbvio que estou com algumas dores, e sim, eu sei que a recuperação é longa, no caso, pode levar de 6 a 8 meses", disse o ex de Virginia Fonseca na legenda.



"De qualquer forma, vou superar isso, assim como já superei outras situações difíceis na minha vida. Tenho uma família maravilhosa, uma namorada incrível, amigos e todos vocês me apoiando, torcendo e desejando o melhor. Inclusive, muito obrigado por cada mensagem que recebi. Isso me dá a força que preciso. Hoje, até já consegui trabalhar um pouquinho. Vou me adaptar a fazer reuniões em casa por um tempo… obrigado por tudo pessoal!! Vamos para cima!", completou.

Rezende já deixou o hospital e, agora, se recupera em casa.