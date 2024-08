Irene Ravache, Marieta Severo e Beth Goulart - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 03/08/2024 10:16 | Atualizado 03/08/2024 10:16

Rio - Irene Ravache reuniu um time de famosos na estreia do espetáculo "Alma Despejada", protagonizado por ela, no Teatro dos Quatro, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (2). Marieta Severo, de 77 anos, foi uma das celebridades que prestigiaram a peça, assim como a atriz Louise Cardoso, de 69.

Maria Zilda Bethlem, Camila Morgado, Daniel Erthal, Luciana Braga, Mylena Ciribelli, Zezé Polessa, Leona Cavalli, Beth Goulart, Julia Lemmertz e Regiane Alves também marcaram presença no local. Após o fim do espetáculo, Irene recebeu o carinho de alguns amigos.

Com direção de Elias Andreato, a produção conta, com bom humor e delicadeza, a história de Teresa que, depois de morta, visita sua casa pela última vez, pois o imóvel foi vendido e sua alma despejada.