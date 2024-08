Maisa Silva e Eliana - Reprodução de vídeo

Publicado 04/08/2024 09:27 | Atualizado 04/08/2024 09:29

Rio - Novas contratadas da TV Globo, Eliana, de 51 anos, e Maisa Silva, de 22, vão aparecer juntinhas no "Fantástico", deste domingo (3). No elenco da próxima novela das seis, "Garota do Momento", a atriz concedeu uma entrevista à apresentadora e falou sobre o novo trabalho, fama, mudança para o Rio de Janeiro e muito mais. A gravação aconteceu na casa da mamãe de Arthur e Manuela, em São Paulo.

Um vídeo do encontro das duas foi publicado nas redes sociais do dominical, neste sábado (2). "Gente, é a primeira vez que participo do 'Fantástico' na minha vida inteira, e ainda bem que é com a Eliana", afirmou Maisa. "Imagina se não estou orgulhosa em receber essa linda mulher que vi crescendo, gente! Aliás, o Brasil viu crescendo. O papo vai ser incrível com a Maisa. Juntas, só que agora na Globo", disse Eliana.

O bate-papo faz parte de quatro reportagens, que irá ao ar aos domingos de agosto no "Fantástico". Nelas, Eliana dá uma prévia do tema que será debatido no "Saia Justa", do GNT. A estreia da apresentadora no sofá da atração, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, acontece nesta quarta-feira (7).