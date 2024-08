Jéssica Ellen interpretará Madalena em ’Volta Por Cima’ - Fábio Rocha / TV Globo

Jéssica Ellen interpretará Madalena em ’Volta Por Cima’Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 01/08/2024 13:21 | Atualizado 01/08/2024 13:24

Rio - Jéssica Ellen dará vida a sua primeira protagonista em "Volta por Cima", próxima novela das sete, da TV Globo. Nesta quinta-feira (1), a emissora divulgou as primeiras imagens da atriz caracterizada como sua personagem Madalena, a Madá. O folhetim escrito por Claudia Souto, com direção artística de André Câmara, tem previsão de estreia em setembro deste ano.

Madá é uma jovem batalhadora que teve que amadurecer cedo para ajudar em casa logo que a mãe, Doralice (Tereza Seiblitz), fica doente do coração. O pai, seu Lindomar (MV Bill), é motorista de ônibus e está prestes a se aposentar. Nas conversas que tem com o pai, Madalena diz sentir que ainda vai encontrar sua vocação, o caminho que vai abrir uma porta de oportunidades para a vida próspera que ela quer construir para si e sua família. Enquanto isso, vende roupas de ginástica feitas pela mãe para complementar a renda da família e cuida da irmã Tati (Bia Santana).

Logo Madá vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero. Ela vive uma relação duradoura com Chico (Amaury Lorenzo), mas todas as vezes que a oficialização do casamento foi marcada, algo aconteceu com ele - uma virose, uma alergia ou uma perna quebrada fez com que a cerimônia fosse adiada. Ainda assim, os dois seguem juntos. Só tem uma coisa que tira Madalena do sério: o folgado do seu tio Osmar (Milhem Cortaz), irmão de sua mãe, que mora de favor na casa deles. Madalena também implica bastante com Jão (Fabrício Boliveira), colega de seu pai na empresa de ônibus, mas passa a vê-lo com outros olhos quando Lindomar sofre um acidente.