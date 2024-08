Alcione recebe homenagem no ’Caldeirão com Mion’ - Trouva / TV Globo

Publicado 01/08/2024 07:38

Rio - Com 50 anos de carreira, Alcione receberá uma grande homenagem no "Caldeirão com Mion", da TV Globo, neste sábado (3). Apresentado por Marcos Mion, o quadro "Sobe o Som" retornará à atração e será dedicado à cantora e multi-instrumentista, com grandes sucessos dela. No palco, Marrom falou sobre o momento especial e agradeceu o carinho de todos.

"Eu sempre tive um carinho enorme pelo Mion; é uma glória para mim ser homenageada no programa dele. Tenho 50 anos de carreira e a plateia está sempre junto. Agradeço a Deus todos os dias por ter as pessoas comigo de forma tão calorosa", afirmou Alcione.



Os atores Dandara Mariana e Silvero Pereira, acompanhados por suas duplas, vão precisar identificar as canções da artista, tocados em trechos, pela banda Lucio Mauro e Filhos. Quem levar a melhor ganha o Lucinho Prateado, já que as duas duplas já conquistaram o troféu bronzeado no quadro. Músicas como "A Loba”, "Meu Ébano" e "Você Me Vira a Cabeça" estão confirmadas.