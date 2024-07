Heloisa Périssé durante participação no ’Que História É Essa, Porchat?’ - Reprodução do Instagram

Publicado 31/07/2024 07:42

Rio - Heloisa Périssé, de 57 anos, falou sobre a amizade com Claudia Raia, de 57, durante o programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, nesta terça-feira (30). A atriz disse que a mulher de Jarbas Homem de Mello a visitava durante seu tratamento de quimioterapia, contra um câncer na glândulas salivares, descoberto em 2019, e ainda dava palpites sobre a escolha de suas roupas.

"Acabou a quimio, Claudia estava conversando, combinando de comer alguma coisa. Quando me viu colocando uma meia, ela começou a prestar atenção ao meu movimento. Calcei chinelo com meia e ela: 'Isso aqui, não, amor. Esse não vai, não", relembrou Heloisa. "Isso pode acabar com sua carreira e pode levar a gente junto", brincou Claudia, que comentou as visitas que fazia a amiga.

"Eu ia todas as noites no apart hotel, porque ela ficou em São Paulo fazendo tratamento. Ela estava fora da cidade dela", disse a atriz. "Ela ia todos os dias à 1h e falava: 'Tenho um milhão de coisas para fazer, mas tem um lugarzinho do meu cérebro que só pensa em você'. A coisa mais linda. Te amo muito", afirmou Helô.

Nos encontros, Claudia mostrava para a amiga os ensaios do espetáculo "Conserto para Dois, O Musical", que deve chegar o Rio de Janeiro em dezembro. "Estávamos criando os personagens, as vozes. Para entretê-la, mostrava o que tinha acontecido no ensaio e fazia a peça, dançava, cantava e pedia opinião. Ela ficava feliz, porque estava participando da dramaturgia", destacou.

Por fim, Heloisa recordou o dia em que ela tomou uma medicação que a deixava 'ligada' e se elogiava. "Comecei: 'Escrevo muito bem' e me toquei que estava me elogiando pra car**ho. Aí ela falou: 'Ainda bem que você notou. Já estava pensando aqui: o que tem nessa quimio que deixa a pessoa assim? Talvez eu queira um pouco'", contou a humorista, aos risos.