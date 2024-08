Zezé di Camargo participa do ’Sabadou com Virginia’ - Reprodução de vídeo / SBT

Zezé di Camargo participa do ’Sabadou com Virginia’Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 04/08/2024 10:43

Rio - Zezé di Camargo, de 61 anos, participou do "Sabadou com Virginia", do SBT, neste sábado (2), e comentou a expectativa pelo nascimento do primeiro filho com Graciele Lacerda. O cantor disse que os dois estavam tentando ter um bebê há um tempo e que foi ele quem convenceu a noiva a engravidar.

"Vou ser papai novamente. A gente estava tentando já há algum tempo. Na verdade, sou vasectomizado há 12 anos, então encontro um pouco de dificuldades para tirar os espermatozoides. Tem que ser por punção", explicou. "Tem que enfiar uma agulha nas bolinhas e puxar. Teve que ser anestesiado. (O testículo) Fica dolorido, incha. Eu falei: 'Doutor, não dá pra transferir esse inchaço pra outra parte?'", completou aos risos.



O sertanejo também se divertiu ao comentar onde o bebê foi feito. "Na cama de hospital, da clínica", declarou ele, que falou sobre os 'treinos'. "O 'treinamento' é toda hora, qualquer lugar. É bom demais. O melhor do filho é o treinamento, né?", destacou.



Durante o bate-papo na atração, Zézé expôs o receio de Graciele em engravidar. "No começo da nossa relação ela não queria (ser mãe) porque iriam pensar que ela estava querendo dar o golpe da barriga. Quem convenceu fui eu. Disse para ela pensar bem por que a família dela é bem pequena e eu tenho 18 anos a mais que ela... Disse que a família dela pode acabar. Aí quem seria a pessoa que poderia estar do lado dela?", afirmou ele, que já é pai de Wanessa, Camila eIgor, frutos do antigo casamento com Zilu Godói.



Com isso, a influenciadora pensou melhor e mudou de ideia. "Convenci a ter um filho e agora ela está vibrando. Estamos vivendo um momento muito feliz e de estabilidade. Essa criança vai trazer alegria para a família toda", frisou.