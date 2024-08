Hotência participa do Conversa com Bial, do GNT - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/08/2024 07:39 | Atualizado 02/08/2024 08:01

Rio - A ex-jogadora de basquete Hortência Marcari recordou o ensaio nu que fez para a extinta revista "Playboy", em 1988, durante o "Conversa com Bial", no GNT, desta quinta-feira (1). Ela lembrou que foi a primeira atleta a fazer o ensaio, comentou o sucesso de sua edição e revelou o que fez com o cachê.

"Lembro que comprei um apartamento, pus um pouquinho ainda [de dinheiro]. O povo é curioso, queria ver minha pep**a", afirmou ela, que vetou algumas posições no ensaio. "O povo é curioso, queria ver minha pep**a. Não fiquei de 4, não deixei fazer aqueles pôsteres. Tinha um porquê. Quando eu comecei a jogar basquete era a 50 anos atrás. Onde os homens jogavam basquete, não as mulheres. Era uma coisa mal vista. Eu não fui a primeira atleta a ser convidada pra posar pra playboy, mas primeira que aceitei. Tive coragem. 'Vou mostrar que atleta que joga basquete tem o corpo bonito", disse.

Um dos maiores nomes do esporte brasileiro, Hortência Marcari falou sobre o período na Seleção Brasileira. "Quando fui convocada para a Seleção, coloquei uma meta: a partir de hoje, em todos os treinamentos, antes e depois, fora o que o técnico dará para mim, vou fazer mil arremessos dentro da cesta", relembrou ela, que conquistou o Mundial do esporte, em 1994, e a medalha de prata nos Jogos de Atlanta, em 1996.