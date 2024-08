Fabiana Karla é a nova apresentadora do Bake Off Brasil - Mão na Massa, do SBT - Rogerio Pallatta / SBT

Publicado 04/08/2024 05:00

Rio - Tem novidade saindo do forno e cheia de doçura! Famosa pelas personagens em programas de humor e novelas, Fabiana Karla é a nova apresentadora do "Bake Off Brasil – Mão na Massa", que estreia no dia 10 de agosto, no SBT. A atração também será transmitida pela plataforma de streaming Max, nesta segunda-feira (5), e no Home & Health, no dia 16. Apesar de já ter comandado o "Se Joga" (2009) e o "Falas Femininas" (2021), na Globo, além do "LOL: Se Rir, Já Era!" (2023), no Prime Video, a artista celebra a chegada à emissora de Silvio Santos e destaca a oportunidade de fazer um trabalho bem diferente dos anteriores.

"Cada desafio é um aprendizado, seja ele positivo ou negativo. Posso definir que tive uma trajetória de conquistas, de oportunidades e de sucesso, porque tive muito aprendizado e entrega durante todo meu processo profissional. Aprendi muito, me doei a cada trabalho e continuo na batalha", afirma Fabiana, que admite: "Nunca imaginei, na minha vida, que pudesse estar à frente desse programa. Então, é muito bom estar aqui dentro desta tenda, olhando para a cara de cada um dos participantes, dos confeiteiros. É um clima leve, doce e divertido. Sei lá, é como se eu estivesse numa fábrica de doces."

Em sua 10º temporada, o reality culinário está recheado de novidades. Uma delas é que além de doces, os candidatos vão enfrentar provas com receitas salgadas. "São 18 participantes que vêm de várias regiões, de Norte a Sul do país, cada um com suas histórias, com suas vivências e com suas receitas deliciosas. E são receitas que a gente tirou de todas as edições do 'Bake Off' também, para mostrar o quanto o Brasil tem as nossas delícias. E a maior novidade é que também teremos receitas salgadas. Tem muita coisa legal. Mas acho que o ponto alto, as estrelas do nosso reality, são os participantes. É um elenco muito diverso", adianta a apresentadora.

Ela ainda revela como é sua relação com os competidores e assume que 'sofre' junto com eles durante as provas. "Dá para confortar um e dar uma dica para o outro. Eu faço ali um papel muito disso, de irmã, de mãe, de amiga. Tento manter a distância, mas com uma empatia natural de quem está ali naquele dia a dia com esses 18 participantes e vivendo as suas emoções, suas dificuldades", diz.

"Cada bolo que queima, eu fico nervosa, cada tempo que passa que a pessoa não consegue cumprir, eu também fico com dor no coração. Então, na hora da contagem final, nem se fala, eu fico muito nervosa quando eu vejo que um participante não está conseguindo entregar. Mas faz parte, são as regras do programa. E eu faço de tudo para ser imparcial, realmente. Se eu fizer um carinho na bancada de um dos participantes, eu faço para os outros, para não parecer que eu estou preferindo um do que o outro. Então, eu tento, ao máximo, ser imparcial e espero que fique bem claro isso quando vocês assistirem", torce Fabiana.

Ao todo, o "Bake Off Brasil" terá 19 episódios, lançados semanalmente, e o júri técnico é formado por Carole Crema e André Bifano. "Já conhecia eles. São dois chefes renomados que o público já conhece e que eu tenho o prazer hoje de trabalhar junto com eles e aprender com eles também. E a gente foi um trio, que teve muita liga desde o primeiro dia que a gente gravou. É tanto que o diretor falava isso que a gente parecia que no primeiro dia a gente estava no quinto programa. Então, eu fico muito feliz de tê-los nessa jornada dessa décima edição do Bake Off Brasil", comemora Fabiana, que não abre mão de tascar uma "provinha".



"Faço de tudo para não provar muito, até porque não sou muito do doce. Mas acabo provando, sim. Até porque tem cada bolo tão bonito que a gente tem pena de provar, mas a gente é convidado a provar porque não tem como. Fica muito bonito tudo, aquela calda brilhosa, aquele chocolate cheiroso e aí a gente fica com vontade. Eu dou uma provadinha e a fatia que eu achar mais gostosa, peço para deixar um pedacinho só no meu camarim. E aí eu como ou levo para casa para comer depois", confessa.

A dificuldade de experimentar as receitas era por conta da quantidade. "No primeiro dia, nas primeiras semanas eram 36 bolos, porque são duas provas. A criativa e a técnica. Então eram 18 bolos para uma prova e 18 para outra. Ficava humanamente impossível para mim. Para os jurados eles tinham que provar mesmo. Mas já estão acostumados. Enfim, não dá para não provar, não dá uma garfadinha. E realmente eu não tive nenhum deles que eu achei que estivesse ruim. Mas tinham outros muito mais saborosos e esses eu dava um jeitinho de comer a fatia quase inteira", explica.

Boa em colocar a mão na massa?

Fabiana admite que não é uma excelente confeiteira, mas faz questão de preparar algumas delícias. "Não sou uma pessoa que tenho prática em confeitaria. Não sou uma pessoa que vou fazer aquele bolo maravilhoso. Mas, eu faço um bolo delicioso de chocolate. Faço um brigadeirão. Sei fazer surpresa de uva. Sei fazer um bocado de coisinhas gostosas, um bom brigadeiro. Coisa simples. Tem uma sobremesa que eu faço chamada 'Amor Roxo', que é uma delicinha também. Mas eu não sou uma expert, não chego nem perto de ser conhecedora. Agora, estou aprendendo muito no 'Bake Off'. E aprendendo muito com os chefes, Carole Crema e André Mifano, que dão uma verdadeira aula a cada episódio".

Sucesso nas telinhas

Com mais de duas décadas de carreira, a artista tem no currículo novelas como "Mulheres Apaixonadas" (2003), "Gabriela" (2012), "Amor à Vida" (2013) e "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018-2019), todas da Globo, além dos humorísticos "Zorra Total" (2004–2015) e "Escolinha do Professor Raimundo" (2015–2021), e séries e filmes.

"Avalio que a minha carreira profissional, minha trajetória, ela é cheia de oportunidades e de conquistas, e de muitos desafios e de muitas alegrias, e uma delas é essa que estou vivendo agora. Acho que fiz um caminho que aprendi muito, pude dividir, trocar, e agora eu estou em um lugar onde consegui colocar a minha emoção de uma forma mais personalizada, no sentido de ser eu mesma", reflete.

"Estou sem personagem, despida de personagem, mas trazendo a minha alegria para perto do público, que era o que as pessoas muito estavam me cobrando, que gostavam de me ver como comunicadora. E eu fico muito feliz de ter sido convidada para um projeto tão importante e que vai realmente me colocar no lugar de comunicadora que eu estava com tanta saudade", completa.

'Me divido muito entre trabalho e vida pessoal'

Mãe de Beatriz, Laura e Samuel, Fabiana revela como é por trás das câmeras e conta como concilia a vida profissional e pessoal. "Fora dos holofotes, continuo sendo essa mulher que tenta organizar a vida hercúleamente entre as rotinas e o trabalho. Então, em casa eu estou preocupada sendo dona de casa, sendo filha, porque a minha mãe mora comigo, sendo mãe procurando saber onde é que estão os filhos mesmo já criados, me preocupando com a cor da cortina, com o cardápio da semana, com o jardim, ao mesmo tempo, tentando dar atenção a projetos, às minhas criações, porque eu também fico em casa criando, escrevendo, inventando projetos, porque eu não paro", afirma.

"Então, nesses momentos, fora do holofote, eu continuo produzindo e tomando conta como toda mulher da sua casa, da sua família e se virando nos 30, para dar conta de tudo e, principalmente, de uma rotina que eu luto tanto para ter, porque eu me divido muito entre o trabalho e a minha vida pessoal e às vezes elas se misturam bastante. Mas eu acho que no final dá tudo certo, porque as duas funções se complementam e eu sou muito feliz por isso."

Rotina de cuidados

A artista, de 48 anos, não abre mão dos cuidados com a beleza e da saúde mental, apesar da rotina agitada. "Uso mecanismos simples, mas todos eles são conversados com profissionais. Eu não fico sem um protetor solar, não fico sem tomar água, não durmo de maquiagem. Sou uma pessoa que me preocupa com a minha pele, hidrato o meu cabelo, no mínimo, uma vez por semana, sempre tenho um horário para fazer as unhas, porque tudo isso, eu acho que além de beleza, é higiene, é saúde, e isso tudo repercute também na minha saúde mental, porque eu me sinto ótima. E para a saúde mental também temos terapia, que eu faço com frequência uma vez por semana, todas as quartas."