João Velho faz homenagem a mãe, Cissa Guimarães: 'Uma fênix'Reprodução de vídeo / X

Publicado 06/08/2024 10:13 | Atualizado 06/08/2024 10:30

Rio - A apresentadora Cissa Guimarães, de 67 anos, recebeu o filho, o ator e diretor João Velho, 40, no programa "Sem Censura", da TV Brasil, desta segunda-feira (5), e se emocionou com a homenagem feita por ele. O artista também arrancou risadas ao imitar a mãe.



"Parabéns, mãe. É incrível como a gente vê a fortaleza de um pai e de uma mãe. Você é uma fênix. Você volta melhor sempre. Você é a rainha da 'p' toda", declarou o ator. Ao ouvir as palavras do filho, Cissa caiu no choro. "Obrigada, meu filho", disse.



Em outro momento, o ator divertiu os convidados ao fazer uma imitação da mãe. "Ai, bem-vindos ao 'Sem Censura', ao seu 'Sem Censura'! Estamos aqui com um ator maravilhoso: meu filho gato, lindo", disse João, enquanto copiava os trejeitos e a maneira de falar de Cissa.



O momento repercutiu e internautas reagiram. "Ele é ótimo! Queria ver mais ele nas novelas", expressou uma usuária do X, antigo twitter. "A mistura perfeita da Cissa com o Pereio", elogiou outra usuária das redes sociais. Lindo! E a mãe linda e maravilhosa! Criou muito bem!", expressou uma terceira pessoa.