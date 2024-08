’Mania de Você’ ganha trailer inédito com romances e traições; confira - Globo/ Manoella Mello

Publicado 06/08/2024 07:55 | Atualizado 06/08/2024 08:03

Rio - A TV Globo divulgou o trailer de "Mania de Você", a próxima novela das 21h da emissora, nesta segunda feira (5), durante o intervalo de "Renascer". Nas imagens, recheadas de romances, traições e reviravoltas, os atores Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Gabz, Chay Suede, Adriana Esteves, Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Rodrigo Lombardi foram apresentados como o núcleo principal do folhetim.

Confira:

O vídeo repercutiu e internautas reagiram ao trailer. "Ainda bem que não é mais uma novela sobre agro, pecuária, terras e plantação. Já vencemos só por isso", brincou um usuário do X, antigo Twitter. "Só com atores de verdade, do jeito que amamos", disse outra seguidora. "Isso está muito lindo! Tomara que seja uma daquelas novelas que prendam a atenção", expressou uma terceira pessoa.

fotogaleria

Com estreia prevista para setembro deste ano, a nova trama vai trazer a história de Viola (Gabz), uma jovem humilde que se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Já Luma (Agatha Moreira) leva uma vida de luxo, fornecida por Molina (Murilo Benício), que será o grande vilão da história. Apesar de serem de classes sociais muito diferentes, as jovens irão criar uma forte amizade. No entanto, esse laço poderá estremecer quando Rudá (Nicolas Prattes), que é envolvido com Luma, se apaixona por Viola.

"Mania de Você" é uma novela criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Eliane Garcia, Marcia Prates, Marina Luisa e Zé Dassilva e pesquisa de texto de Marta Rangel. A novela tem direção artística de Carlos Araújo, direção geral de Noa Bressane e direção de Isabella Teixeira, Philippe Barcinski, Guilherme Azevedo e Igor verde. A produção é de Gustavo Rebelo, Luis Otavio e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.