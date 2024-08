Mafalda irá ganhar série de animação na Netflix - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 14:49 | Atualizado 06/08/2024 15:45

Rio - A Netflix anunciou, nesta terça-feira (6), a produção de uma série animada baseada nas tirinhas "Mafalda", personagem desenhada pelo cartunista argentino, Quino.



Juan José Campanella, vencedor do Oscar de melhor filme internacional, será responsável por dirigir o projeto. Até o momento, não há data de estreia prevista para a série.



"Nos quadrinhos ela já era perfeita, e agora vai ganhar uma série animada. Mafalda, baseada nos quadrinhos do cartunista argentino Quino e com direção de Juan José Campanella, estreia em breve", escreveu perfil do streaming em uma publicação nas redes sociais.

Mafalda foi criada em 1962, ela seria usada em uma propaganda, que foi rejeitada, mas dois anos depois suas histórias começaram a ser publicadas e ela e virou um dos personagens mais famosos do mundo dos quadrinhos.

Em suas tirinhas, Mafalda questiona o estado do mundo: as guerras, a injustiça social, a burocracia, as confusões do mundo dos adultos, refletidos nas relações com seus amigos.