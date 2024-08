Lucca é desclassificado de prova e Rodrigo está imune - Reprodução de vídeo

Publicado 15/08/2024 07:28 | Atualizado 15/08/2024 10:03

Rio - Último a deixar a prova de resistência do "Estrela da Casa", da TV Globo, Lucca perdeu a imunidade e o valor em dinheiro acumulado ao longo da disputa após admitir para os colegas de confinamento que fez xixi durante a competição. Ana Clara anunciou a decisão durante o reality, na noite desta quarta-feira (14). Com isso, Rodrigo Garcia foi consagrado o vencedor da prova e conquistou os benefícios.

"Prova de Resistência, temos que resistir, certo? Hoje à tarde a gente estava acompanhando como foi o final da prova e a gente também acompanhou, você, Lucca, contando para o pessoal que você fez xixi na prova. A Prova de Resistência a gente precisa resistir ao sono, ao xixi, à fome. E tem que respeitar as regras, né? Ficar em pé, no caso da prova de vocês, com o braço esticado. Por esse motivo, você foi desclassificado da prova", disse a apresentadora. "Tranquilo", afirmou ele.

"Rodrigo, você fez xixi?", perguntou Ana Clara. "Não", respondeu. "Então, parabéns, você ganhou a imunidade e também o saldo de R$ 6.600", declarou a comunicadora, que avisou: "Fica para atenção de todos vocês: o motivo pelo qual a gente tranca o banheiro é o motivo pelo qual vocês não podem fazer as necessidades".

Momentos depois, no estúdio, Lucca se justificou para os outros participantes. "Foi pensando na estratégia, todo mundo queria vencer. Rolou essa parada de não poder ir ao banheiro, só que eu não escutei a Ana falando. Só que, realmente, resistência tem que resistir. Eu pensei: 'Não aguento mais, vou sair'. Mas não dava tempo de eu sair. Aí, eu falei: 'Produção, não consigo mais segurar... se isso elimina, eu estou fora, pode me eliminar'... E na hora não apareceu [nada no telão], não cancelou, seguiu", disse.