Publicado 14/08/2024 10:36 | Atualizado 14/08/2024 10:42

Rio - Narcisa Tamborindeguy, de 57 anos, relembrou as aventuras que viveu na juventude e o motivo que a fez parar de consumir bebidas alcoólicas, durante participação do 'Conversa com Bial', da TV Globo, desta terça-feira (13). No bate-papo, a socialite também contou uma história curiosa que viveu em Paris, ao lado da jornalista Glória Maria, que morreu em 2023.



A socialite relatou sobre a vez em que estava fazendo alongamento no esqui de pouso de um helicóptero e o piloto não a viu. "Eu fiquei voando fora do helicóptero até eles me descerem para o mar. Voltei para a areia nadando. Sou cascuda, estou viva por algum acaso, já era para eu ter morrido há muito tempo", disparou.