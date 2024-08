Teresa Cristina - Divulgação

Publicado 14/08/2024 19:41 | Atualizado 14/08/2024 19:58

Rio - A cantora e compositora Teresa Cristina vai participar pela primeira vez do programa "Desafio nas Escolas", do Canal Futura, que chega à 3° temporada. Convidada especial da atração, a sambista vai acompanhar uma competição de marchinhas de Carnaval criadas por alunos do ensino médio do Colégio Estadual Professora Luiza Marinho, em Oswaldo Cruz, no Rio. As letras foram escritas pelos estudantes com dicas e mentoria de compositores da Portela. O episódio vai ao ar na segunda-feira (19), às 22h, no Canal Futura e Globoplay.