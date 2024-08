Ana Maria Braga se emociona durante o ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga se emociona durante o ’Mais Você’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 13/08/2024 12:31 | Atualizado 13/08/2024 12:37

Rio - Maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas, Rebeca Andrade participou do "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira (13), e emocionou Ana Maria Braga ao falar sobre a relação com Simone Biles. A ginasta negou que há rivalidade entre elas e exaltou a atleta dos Estados Unidos.

fotogaleria

"A Simone é de outro mundo mesmo. O talento dela, as coisas que ela consegue fazer, é surreal", disse Rebeca, que comentou a foto em que Simone e Jordan Chiles, segunda e terceira colocado no solo, a reverenciam no pódio.

"Elas entenderam que era um momento muito especial e importante para mim. Ao mesmo tempo para nós. Estávamos ali três mulheres pretas, representando tantas coisas, foi algo tão especial, histórico. Não foi uma reverência só para mim, mas para todas meninas, mulheres e tantas pessoas que batalharam para mostrar que é possível, que a gente merece estar ali. Foi sensacional", afirmou.

Na sequência, Rebeca ressaltou que ela e Simone se apoiam muito. "Nós somos adversárias ali na competição. Mas não tem rivalidade. As pessoas precisam entender isso. A gente se apoia muito, se incentiva. Conheço a Simone desde 2018, a gente se apoia, quer fazer o melhor, a melhor série, fazer bonito. Isso que é o esporte, você incentivar as pessoas que estão ali ao seu lado... Torço por ela".

Ana Maria Braga se emocionou com as palavras da ginasta. "A gente olhando mais de perto, você entende porque essa luz e porque a gente admira tanto. E é por ser quem é, do jeito que é. E é pura verdade o que essa menina tá dizendo e tanta gente mais velha na vida não entendeu ainda".

Ovacionada em voo



Durante a atração, Rebeca disse como foi ser aplaudida em um avião, com destino a São Paulo, depois de conquistar quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris, ouro no solo, prata no salto e no individual geral e bronze por equipes. "A gente fica muito feliz. É muito difícil chegar neste patamar. São muitos anos de treinamento para que as pessoas consigam conhecer pelo menos um pedaço do que é o nosso esporte. Essa olimpíada mostrou muito mais do que isso, mostrou a nossa garra, a nossa equipe, a nossa ginástica, o trabalho de toda a equipe multidisciplinar para preparar a gente para estar ali dentro".