Ana Clara comandará o ’Estrela da Casa’, novo reality musical da TV Globo - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 11/08/2024 06:00

Rio – Um dos maiores frutos do "Big Brother Brasil" e com talento inegável, Ana Clara fará sua estreia como comandante de um reality show, a partir desta terça-feira (13). A apresentadora de 27 anos estará nas telinhas, em horário nobre, à frente do "Estrela da Casa", grande aposta da TV Globo para o segundo semestre. No projeto, que mistura convivência e música, 14 artistas serão confinados na antiga casa do "BBB"- que passou por algumas alterações para receber os novos moradores. A artista, então, comemora o momento profissional atual. "Estou super feliz, animada e muito confiante também".

A responsabilidade de estar à frente de um reality não intimida Ana. "Entendo o peso que tem nesse cargo, mas todos os dias tento colocar na minha cabeça de que é a realização de um grande sonho para mim. É um objetivo que venho buscando nos últimos seis anos. Estou curtindo me divertir com a ideia do que vem pela frente do que focando no imenso peso e na responsabilidade que é isso. Acho que os sentimentos ficam melhores", diz ela, que adianta o que o público pode esperar da atração.

"Um programa muito bem estruturado, misturando a música, o jogo, o nervosismo do artista, competitividade, convivência, tudo junto. Estão muito bem equilibrados os pedaços do nosso programa, a nossa estrutura da semana", afirma.

Com direito a tudo o que o povo gosta, a apresentadora aposta que o reality será bem recebido pelos telespectadores. "Nem passa pela minha cabeça que não vai ser um sucesso. Muito pelo fato de ter uma equipe tão preparada. Já trabalho com eles (Boninho e Rodrigo Dourado) há seis anos", frisa. "Desde que saí do 'BBB', no próprio ano, já entrei na Globo e nunca parei de trabalhar. Confio no processo de criação do programa, em como ele chegou até aqui, como eles o lapidaram para que realmente fosse extremamente redondo. Equilibrando muito bem o jogo e a convivência, com a música sendo o nosso fio condutor. Acho que o público vai se apaixonar. É uma conquista muito grande, é um momento de carreira, para mim, muito especial", reforça.

Diferente dos músicos, que se preparam para subir no palco, ela assume que prefere não pensar muito e deixar tudo rolar com mais naturalidade. "Ai, não posso me preparar muito, não. Se eu ficar pensando muito, aí dá caganeira, a gente fica nervoso, não posso ficar pensando muito não. Eu só vou", brinca.



Dinâmica do programa



Com quadros inovadores, a agenda semanal do "Estrela da Casa" pode, a princípio, confundir os telespectadores. Às quartas-feiras, os participantes lançarão um dos 14 singles que já estão prontos. Nas quintas, acontecerá a 'Prova da Estrela' e o vencedor indicará duas pessoas para a 'Batalha'. Sexta será o dia do 'Duelo' e da 'Balada', enquanto no sábado acontecerá a 'Prova Dono do Palco' e mais uma indicação para a 'Batalha'. Nos domingos, o público conhecerá quem mais conquistou admiradores, o 'Hitmaker da Semana'. Será também o dia da formação da 'Batalha'.

Às segundas, os participantes terão um encontro marcado com grandes nomes da música na Jam Session. As terças acontecem o 'Festival', que terá uma plateia de cerca de 150 pessoas, e a temida eliminação. "Quando as pessoas começarem a ver, acho que vai ficar mais fácil na cabeça de todo mundo. Mas podem esperar um programa super leve, divertido, que vai apaixonar todo mundo e vai fazer ficar grudado na televisão, vendo os barracos, os choros, os romances e tudo mais. E acho que vai ser muito legal. E mais que tudo, eu acho que as pessoas vão se apaixonar muito pelos participantes que a gente está trazendo porque eles são muito legais", vibra Ana Clara.



A poucos dias de estrear o reality, a apresentadora já revela qual dia ela mais está ansiosa para viver: "Ah, eu amo terça-feira. Eu acho que vai ser um dia muito legal, dia do festival, vai ser grandioso, eles vão se sentir estrelas mesmo. Vai ser muito, muito incrível. Todo mundo vai gostar muito de assistir e de fazer".

Apresentar nem sempre foi um sonho



Apesar de sempre ter tido o sonho de trabalhar na televisão, Ana conta que não pensava em se tornar apresentadora quando entrou para o "BBB". "Não imaginava, jamais imaginava. Acho que foi o que tornou minha participação no 'Big Brother' tão genuína. Não sonhava, não vislumbrava isso. Sempre quis trabalhar com televisão, mas não imaginava que o 'Big Brother' me traria isso. Não naquela época, mas logo depois, quando comecei a trabalhar na Globo, sim. Pensando no passado, na minha cabeça de menina, o que estou realizando hoje é demais, é enorme", avalia.



Desde sua participação no reality show global, a artista conquistou vários fãs ao redor do Brasil, quiçá do mundo. Quando foi anunciada como a apresentadora do "Estrela da Casa", ela recebeu o apoio de seus admiradores. "Isso é muito legal, inclusive, porque foi o que que tornou o dia do anúncio, que a gente deu dentro do 'Big Brother', tão legal, tão especial, porque eu vi que as pessoas vibraram junto e falaram: 'putz, que máximo com certeza eu vou assistir, eu adoro a Ana' e até hoje continua. Está todo mundo em uma super expectativa e eu estou muito animada".

Mudanças

Aos 20 anos, Ana Clara se tornou um dos grandes nomes do "BBB" com sua participação, ao lado do pai, na 18ª edição do reality show, onde ficou em terceiro lugar. Agora, com 27, a artista faz um retrospecto das principais mudanças que percebeu em si após integrar do programa.

"Acho que muitas coisas continuaram parecidas, principalmente no lado profissional. Acho que como pessoa, eu mudei muito. Profissionalmente, tiveram várias mudanças que foram para melhor na minha vida. Aprendi a ser mais paciente, o (Rodrigo) Dourado me ensinou muito a ser paciente, inclusive, a esperar o tempo das coisas e sobre estar preparada profissionalmente para isso, mudou muito", conta.

"Tive a oportunidade, nesses últimos anos, de trabalhar em todos os programas que possa imaginar. Fiz programa de culinária no GNT, fiz o Rock In Rio, ancorando, como repórter, fiz todos os programas que a gente tem no 'Big Brother’' até o que nem existe mais, que é o 'Plantão BBB', nem o Tadeu (Schmidt) está há tanto tempo no ‘Big Brother’ quanto eu", diverte-se.

Férias?

Sobre o futuro, a apresentadora já deu alguns spoilers sobre um novo projeto e brinca sobre a possibilidade de entrar em férias. "Quando acabar o 'Estrela', férias? Para que? Temos o 'Panela Quente', no GNT. Então, assim, trilhei um caminho para conseguir me preparar para isso, me preparar profissionalmente. Acho que amadurecer também. Eu era uma menina de 20 anos, besta. Não sabia de nada e achava que sabia muita coisa. E eles (Boninho e Rodrigo Dourado) me escolheram, me raptaram do mundo e me torceram para cá nesse outro mundo e estou aqui até hoje. Deu tudo certo", celebra.