’Jornal Nacional’ presta homenagem às vítimas da tragédia aérea em VinhedoReprodução de vídeo / X

Publicado 10/08/2024 08:54

Rio - O "Jornal Nacional", da TV Globo, prestou homenagem, nesta sexta-feira (9), às vítimas do avião da companhia aérea Voepass que caiu em Vinhedo , no interior de São Paulo. Além de uma cobertura completa durante a edição, nomes de todos os envolvidos na fatalidade foram exibidos no final da edição, em um fundo preto e sem trilha sonora."O jornalismo da Globo manifesta solidariedade com todas as famílias feridas por esta tragédia", disse Renata Vasconcellos, antes da homenagem ser exibida. No decorrer do noticiário, as reportagens mostraram a ação das autoridades e registros da queda. O avião transportava 61 pessoas , sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. Nenhum deles sobreviveu ao acidente. Não há informações sobre o que motivou a queda até o momento.